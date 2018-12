De Buena Onda #3 : Quantic 2/2

De Buena Onda

Émission du 25 Novembre 2018

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

De Buena Onda est votre nouvelle émission de musiques du monde.Le deuxième et dernier dimanche du mois, partez en voyage pour une nouvelle destination autour de la planète.Le voyage d’aujourd’hui sera multi-destinations car nous allons voyager avec l’artiste Quantic de la Colombie jusqu’en Inde en passant par l’Ethiopie.



Focus sur l’artiste en deux émissions, partie 2:

Travelling Song – Album: Look Around the Corner

Linda Morena – Album: Tradition in Transition

Mi Swing es Tropical – Album: Endangered Species (Bonus Edition)

Ñanguita- Edit – Album: Curao

E Ye Ye – Album: Curao

Maria No Me Llevo – Album: Curao

Entre Rejas – Album: Doo Wop (That Thing)

Dub y Guaguanco – Album: Dog With a Rope

Chambacu – Album: 1000 Watts

A Life Worth Living – Album: 1000 Watts

Dub del Pacifico – Album: Curao