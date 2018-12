Jazz Story | Émission du 04 Décembre

Épisode du mardi 04 décembre 2018 https://www.radiocampustours.com/media/podcast/jazzstory/jazzstory041218.mp3

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Snitches Brew de Kamaal Williams sur l’E.P. New Heights / Snitches Brew

K15 – The Return Tape de Kamaal Williams sur l’E.P. Catch The Loop 1

Boistier de Issachar en Live au Bazarnaom

Trupe de Amaro Freitas sur l’album Rasif

La2- de Tournez Nadège sur l’album Le 1

Lies of Handsome Men de Fawn Fritzen sur l’album Pairings

Tatooine de Sidony Box sur l’album Pink Paradise

Villa Triste de Fairly Wired sur l’album Seeds

Clement Lanois

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme