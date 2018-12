Et pendant ce temps-là, au CD37…

Credit : Joel Pairis

Ce matin, les syndicats appelaient au rassemblement devant le Conseil Départemental…

Le 2 février 2018, le CD37 votait le Schéma départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance et de la Famille 2018-2022, dont l’objectif est de s’aligner localement sur les lois récentes qui réforment la protection de l’enfance.

Suite à la publication de l’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projets social ou médico-social le 3 décembre, les syndicats appellent à se réunir devant le CD37, le 7 décembre 2018 pour être entendus pas les élus avant le vote. En effet, les syndicats se disent inquiets quant aux emplois, dans ce redéploiement : seront-ils tous sauvegardés ? Quel impact sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants et aux familles ?

Les travaux d’élaboration du schéma se sont tenus entre juin 2017 et février 2018. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a publié le 26 juin 2018 4 appels à projets reposant l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance. Ainsi, plusieurs structures ont proposé des projets pour répondre aux besoins en matière d’accueil et prévention. Il s’agissait de structures déjà implantées sur le territoire, ou de nouvelles venues. Une commission du CD37 a étudié chacune de ces candidatures, et les a classé en fonction de leur pertinence. Or, dès décembre 2017, les syndicats avaient fait part d’inquiétudes quant au devenir de deux structures majeures pour le département, la Fondation Verdier et l’ADSE 37.

Il faut dire que ça « grogne » – selon l’expression consacrée – un peu partout au sujet de la réforme de la protection de l’enfance, et depuis un moment. Même Nicole Ferroni sur France Inter.

On voudrait faire des économies, disent les uns. Faux, répondent les autres. Or, l’argent, c’est ce qui manque partout, et c’est faute de moyens qu’une association comme l’ADEPAPE 37 (L’Association Départementale des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance), association d’entraide s’adressant aux pupilles de l’État et assimilés, c’est à dire les personnes abandonnées par leurs parents biologiques, a disparu en 2017. L’ADEPAPE était un relais possible pour les jeunes majeurs, qui ne sont plus suivis par l’ASE.

Cependant,la proposition faite par la commission est votée à l’unanimité par les élus présents ce jour.



Un policier – mine fatiguée – Vous auriez pas pu faire un truc sympa, un barbecue, avec des saucisses, de la bière…

Un manifestant – Ahah ! On y pensera pour samedi !

Un policier – À samedi…

Un manifestant – À samedi !

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Article La Nouvelle République