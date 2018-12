Des Chibres et des Prêtres | Émission du 28 Novembre 2018

Émission du 05 Décembre 2018

Third son – Assimo (feat stereo MC’s) – Skint records

Andre Crom – Ready to Jack (original mix) – Tronic records

Keikari – Haaski – Faut section records

Juliana Yamasaki – Nightmare (original mix) – Eclipse records

Tim Tama – Teflon love – Arts collective records

Vonda7 – On fire (Raito remix) – Kneaded pains records

SNTS – Revelation – SNTS records

Trunkline – Groove Dat Beat – Made of concrete records

Opal – Eclipse (PVS remix) – Counterweight records

BORT – Macht – Meat records

Metodi Hristov – Sonar (D-Unity remix) – Unity records

Mannie dee – Cameron on a guillotine – leyla records