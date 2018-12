Des Chibres et des Prêtres | Émission du 28 Novembre 2018

Émission du 28 Novembre 2018

The delinquents – Funktional – Wiggle records

Neik – Posthumans beings – Nextu Ep – Hoarder records

Trentemoller ft Sune Rose Wagner – Deceive – In my room records

Gene on earth – Gary town EP – Like a glove – Limousine dream records

Cobert – Twisted metal – 3no records

Bareme & cabri – fun 007.1 records – fun records

Clouds – Parkischt – Electric deluxe records