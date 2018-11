Me Racontez Pas d’Histoires ! | Émission du 14 novembre

Me Racontez Pas d’Histoires #2

Prochaine émission : mercredi 12 décembre, de 20h30 à 21h30. Deuxième mercredi du mois.



Pour le second volet de l’émission, Jérémie Ferrer-Bartomeu a choisi comme thème celui de l’intervention en histoire. Les prises de positions des historien.ne.s dans le débat public lors du mois d’octobre furent nombreuses, à l’occasion du Libé des Historiennes , de la tribune des 440 Historiennes ou encore du lancement du projet collectif d’Histoire populaire, tourné vers les oubliés du « roman national »



Nous poursuivons également notre découverte des métiers et des formations en histoire. Ce mois-ci, découvrez le doyen de l’UFR d’Arts et de Sciences humaines de l’Université de Tours, le Pr. François-Olivier Touati. Dans ce court entretien, il revient sur le périmètre de la structure, l’offre de formation et les évolutions à venir des unités de formation en arts, sciences humaines et sociales.

4 invités interviendront pour cette deuxième émission.

Le premier entretien a été réalisé avec Étienne Anheim, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales , directeur des éditions de l’EHESS et auteur d’un livre paru récemment, Le Travail de l’histoire



La seconde interview a été réalisée aux Archives nationales avec l’historien spécialiste des guerres de Religion, Jérémie Foa . Auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit qui déchira le royaume de France entre 1562 et 1598, il revient pour nous sur son travail d’historien aux archives et nous explique comment il prépare au contact de ces documents anciens son nouveau livre intitulé Survivre pendant les guerres de Religion.

Catherine Kikuchi, maîtresse de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, revient sur son parcours, sa thèse, intitulée, La Venise des livres, 1469-1530 et le blog qu’elle co-anime, Actuel Moyen Âge . Elle est également signataire de la tribune des historiennes et revient pour nous sur les objectifs et les propositions de ce texte.

Le dernier invité est un artiste qui s’intéresse à l’histoire et spécialement à l’histoire de France. Il s’agit de Nayel Zeaiter (Éditions Comprendre) qui fait paraître Histoires de France en 100 planches illustrées. Un magnifique travail d’édition qui nous donnera l’occasion de nous interroger avec lui sur ses choix graphiques et ses inspirations. Nous lui demanderons également comment il se positionne, en tant qu’artiste, dans les débats historiographiques actuels autour de l’histoire de France, populaire ou plus traditionnelle voire réactionnaire.

Me Racontez Pas d’Histoires ! #3



L’émission s’achèvera sur le sommaire du troisième volet de Me Racontez Pas d’Histoires. L’émission du 12 décembre prochain sera préparée et animée par les étudiant.e.s du département d’histoire de l’Université de Tours Ils annoncent quelles seront les chroniques et les interviews que vous aurez le plaisir d’entendre pour cette émission exceptionnelle.