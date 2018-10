Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Crossover – 28 octobre 2018 – Tropicaphonologisme en veux tu, en voilà !

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour t’épendre au delà du raisonnable pour plus de 222 minutes de musiques vachement bien.

Intro opé sur l’actualité électorale du plus grand pays lusophone avec la dernière sortie du groupe d’afrobeat Bixiga 70, suivi du colombien Tita Duval et ses claviers incisifs puis de Leci Brandão et son samba mélancolique. Juju music pour pénétrer corps et âme dans ce mouvement mixant synthétiseurs et polyrythmies né dans les 80’s au Nigéria; moment plus mordant avec du popopo brésilien déclamant dans une prosodie tranchante les valeurs des oubliés de l’ascenseur social; poursuite sur le jazz actuel avec le batteur anglais Moses Boyd et le nouveau petit génie des claviers Justin Lindner et son groupe Now vs Now; circonstances obligent, c’est la phase coupé cloué avec les chômeurs d’Haïti; Afro National, dernière sortie du label Africa Seven; Un extrait frais et luisant du dernier album de Vaudou Game; un petit rappel du passage de Altin Gün par chez nous; nécessaire passage antillais avec les productions du grand Henri Debs, le maître des cadences.

Changement horaire = 1h de rab de XOVR, d’abord avec une bataille de style chez les ivoiriens dans un touché mélodicorythmique d’un côté et de l’autre, Ernest le roi du Ziglibithy nous transportant dans l’envoutant Ziboté; l’inénarrable manière brésilienne de digérer les standards reggae avec les digitaux Orquestra Greiosa et le pitch wave de Prozak Pro pour son album Pitchy Reggae Vibes; une réminiscence antillaise avec un cortège d’orchestres ardents et tempétueux.

Finish déroulé avec le fantastique Cartolà et le non moins notable Caetano Veloso, la fraiche sortie de l’artisite turque Gaye Su Akyol; en bouquet final Parliament.

Bixiga 70 – Primeiramente

Tita Duval – Safari Safari

Tita Duval – Zombie Rock

Tita Duval – Batukacuto

Leci Brandão – Bloco De Sujo

Leci Brandão – Coisas Do Meu Pessoal

Segun Adewale & His Superstars International – Yo-Pop Music

Femi Akinyemi’s Juju Lucky Stars – Egungun Riot

Cambio Negro – Esse E O Meu Pais

Ginger Ale vs Z’Africa Brasil – Hip Hop Não Para

Moses Boyd ft Grupo Elegua – Frontline

Now vs Now – Activity

El Tipo Este Y Al Quetz – Dicen

Les Chomeurs – Appuyé

Afro National – Jokenge

Afro National – Money Palava

Vaudou Game – Otodi

Altin Gün – Seker Oglan

Casimir Létang – Travail Zenfants Chantez Après

Le Ry-co Jazz – Si I Bon Di I Bon

Henri Guédon – Van Van

Les Aiglons – Ka Satisfait

Joseph Lacides – Yo Ka Biguiné

Orquestra Greiosa – Vacilão

Manuela Pioche – Pas Ban Moin Coup

Sery Simplice – Atrikatou

Ernesto Djédjé – Ziboté

Prozak Pro – Last Flight To Casino Royale

Cyril Diaz & Son Orchestre – Feeling Happy

Sydney Lérémon & Ses Amis – You You Matayango

Les Shupa Shupa d’Haïti – Batterie Shupa

Dolor & Les Diables du Rythme – Salvana

Cartolà – Tive Sim

Cartolà – Alvorada

Cartolà – O Mundo E Um Moinho

Caetano Veloso – Lua De São Jorge

Gaye Su Akyol – Istikrarli Hayal Hakikattir

Guy Conquette – Assez Fait Cancan

Parliament – Funkentelechy

