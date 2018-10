Bas Nylon | Émission du 17 octobre

Émission du mercredi 17 octobre 2018

Bas Nylon c’est l’émission en quinzaine du mercredi des artistes féminines.

Une playlist entièrement féministe ou presque ! Des covers, de la soul, de l’électro, des voix !

01 – Aretha Franklin – Baby I love yu

02 – Kavinsky – Nightcall

03 – London Grammar – Nightcall ( cover)

04 – London Grammar – Wasted m young Years

05 – Leanna Bridges – Unknown ( cover Jacob Banks)

06 – LSD – Genius

07 – LSD – Audio

08 – Robyn – Dancing on my own

09 – Hole – Asking for it

10 – Orla Gartland – I go Crazy

11 – Anne Marie – Alarm

12 – Jill Andrews – Get up Get on

13 – Zazie – Speed

14 – Dalida & Alain Delon – Paroles Paroles

15 – Elohim – Hallucinating

16 – Tessa Violet – Crush

17 – Aretha Franklin – Bridge over troubled water