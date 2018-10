Me racontez pas d’Histoires ! | Émission du 10 octobre 2018

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Pour cette première émission, Jérémie Ferrer-Bartomeu vous propose d’aller à la rencontre d’historiennes et d’historiens d’horizons très divers.

Le premier entretien permet de découvrir le travail de Johann Petitjean, historien de l’information politique dans la Méditérranée de l’époque moderne. Il est l’auteur d’une monographie, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles), et s’inscrit dans plusieurs programmes de recherche d’ampleur européenne tels que Écritures grises Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles)

La seconde interview est un dialogue avec Benoist Pierre, professeur d’histoire moderne à l’Université de Tours et directeur du Centre d’études supérieures de la Renaissance ; M. Pierre nous livre les principales évolutions du centre et sa vision de l’organisation de la recherche, transdisciplinaire et professionnalisante. Cette interview est complétée par une présentation des parcours de Marie Lafont, doctorante en histoire de l’architecture médiévale et présidente de l’association des doctorant.e.s du CESR, et Aymeric Gaubert, inscrit en Master 2 d’histoire et d’histoire de l’art.

La troisième séquence de l’émission est un portrait de l’historien Olivier Christin, professeur d’histoire moderne à l’Université de Neuchâtel et directeur du Centre européen des études républicaines. Un entretien avec cet historien très actif nous permet de découvrir son parcours de moderniste, son œuvre mais également d’en savoir un peu plus sur l’actualité des études républicaines.

Enfin, l’émission s’achève par un retour sur la polémique suscitée par la parution aux Presses universitaires de France de la biographie d’Hitler, écrite par Christian Ingrao et Johann Chapoutot. Une interview avec Christin Ingrao, directeur de recherches au CNRS, nous permet de mieux saisir les enjeux historiographiques de cette controverse.

