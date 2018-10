Nouvelle émission – Me racontez pas d’Histoires !

Me Racontez pas d’Histoires est une émission consacrée à l’actualité de la recherche et des sorties éditoriales en Histoire, et dont la première diffusion aura lieu mercredi 10 octobre 2018. Mêlant interviews, chroniques et recension d’ouvrages, le programme sera diffusé mensuellement sur les ondes de Radio Campus Tours, le 2e mercredi de chaque mois, de 20h30 à 21h30.

Retrouvez bientôt plus d’informations sur la genèse de ce projet, porté par Jérémie Ferrer-Bartomeu, sur la page de l’émission.

Cette émission a été rendue possible grâce à un partenariat original entre Radio Campus Tours et le département d’Histoire de l’Université de Tours.

En guise d’apéritif

Jérémie Ferrer-Bartomeu, ATER d’Histoire contemporaine, est parti à la rencontre de la co-directrice du Département, madame Florence Alazard. Il l’a interrogée sur les formations proposées par le département d’Histoire

Direction le CESR : Marie Lafont, doctorante en Histoire de l’architecture médiévale, et Aymeric Gaubert, master 2 d’Histoire de l’art.

