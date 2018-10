Reggae Stories | SKA-ROCKSTEADY AND CHANNEL ONE RECORDS

Émission du jeudi 27 septembre 2018

01/ JUSTIN HINDS – RUB UP PUSH UP

02/ ***************** – CARRY GO BRING

03/ SHENLEY DUFFUS – RUKUMBINE

04/ OWEN & LEON SILVERAS – RUNNING AROUND

05/ DERRICK MORGAN & NAOMI – TIMES MARCHE ON

06/ DUTTY & BUNNY – FOUL PLAY

07/ DERRICK & PATSY – HOUSEWIFE’S CHOICE

08/ JUSTIN HINDS – WHY SHOULD I WORRY

09/ ALTON ELLIS – DANCE CRASHER

10/ PHILLIS DILLON – DON’T STAY AWAY

11/ ******************** – DON’T TOUCH ME TOMATO

12/ ******************** – PERFIDIA

13/ THE JAMAICANS – BA BA BOOM

14/ JOYA LANDIS – ANGEL OF THE MORNING

15/ THE SENSATIONS – BABY LOVE

16/ DENNIS ALCAPONE – DJ’S CHOICE

17/ THE TECHNIQUES – DAY O

18/ THE PARAGONS FT ROSELYN SWEAT – BLACKBIRDS SINGING

19/ FREDDIE MC KAY -LOVE IS A TREASURE

20/ JOYA LANDIS – MOONLIGHT LOVER

21/ U ROY – BEHOLD

22/ STRANGER & GLADDY – DON’T GIVE UP THE FIGHT

23/ THE TIDALS – STAND FIRM

24/ DEXTER MCINTYRE – ILLETARCY

25/ TONY TUFF – DELIVER ME

26/ JOHN HOLT – SATISFACTION

27/ MIGHTY DIAMONDS – LOVE ME GIRL

28/ ENFORCER – PEARL

29/ HEPTONE – REPATRIATION IS A MUST

30/ AL CAMPBELL – JUDGMENT DAY

31/ MEDITATION – STANDING ON THE CORNER

32/ CREOLE – BEWARE

33/ TINGA STEWART & THE MIGHTY DIAMONDS – SING & DANCE

34/ RANKING TREVOR – ITAL STEW

35/ TRINITY – OVER THE LIMIT

36/ LEROY SMART – PRIDE & AMBITION

37/ ****************** – BADNESS DON’T PAY

38/ ****************** – WAITING IN VAIN

39/ LONE RANGER – THE MURDERER

40/ MICHAEL PALMER – NO MORE LEAN BOOT

41/ DILLINGER – PLANTATION HEIGHTS