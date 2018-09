On n’est pas sérieux | 12 septembre 2018

Pour sa seconde édition de la saison 2018/2019; “On n’est pas sérieux quand on a 17 ans”, l’émission dédiée à la création a donné le micro à Cécile Douillard et à Jean-Paul Carlat, respectivement Directrice et Président de l’association CRIA37, une association luttant contre les différentes formes illettrisme.

Nicolas le libraire nous a aussi dévoilé un nouveau numéro d’On ne t’a pas sonnet, sa chronique mêlant poésie et cinéma.