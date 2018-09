Maggot Brain | Sentinel Beast Coming

Émission du 07 septembre 2018

Le seul groupe à chanteuse de cet épisode maggotique, je veux bien sûr ( pour les novices) parler de Sentinel Beast, où officie Debbie Gunn (reformé depuis 2007), groupe de la Bay Area si je me souviens bien (Sacramento). Pour les amateurs de détail on a évoqué le cas de Donald van Stavern, bassiste de SA Slayer(1982-1984) et de Riot V, sachant qu’on a diffusé du Riot et du SA Slayer, Don van Stavern ayant côtoyé Mark Reale (et Riot, puisque le groupe actuel continue sans le défunt guitariste et fondateur du groupe, sous l’appellation de Riot V) dés 1985 avec le projet Narita (après le split de Riot en 1984). Mark Reale reformera ensuite Riot en 86-87, avec Don Van Stavern.



Bref, sommaire US Heavy Metal encore une fois avec outre ceux cités jusqu’ici, Tyrant, Anacrusis, Ruthless, Savage Grace, Medieval Steel, Zoetrope, Militia…et il y en a tant d’autres…une particularité, quasiment tous ces groupes figurent au sommaire d’un numéro de Snakepit magazine….