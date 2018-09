Maggot Brain | Du Jazz et des roses sinon rien

Émission du 24 août 2018 En effet ( comme raconte Maurice Ramirez Douste Blasy) on passe du jazz, et on passe du Guns’ N’Roses, donc du jazz et des roses, sinon, pas de concept d’émission. Si on avait passé une diatribe d’Ovidie et un album de Discharge, on aurait appelé l’émission, euh…je ne sais pas, “vous pouvez répéter la question?” Oui, qui chante “Comme un Ouragan”, et je ne répèterai pas une seconde fois s’il vous plaît… car comme un ouragan un chargé de mission s’est pris pour un policier, tout le monde le sait… Bref, sont passés en revue G Slimm, Digital Underground, Gangsta Dresta et South Psycho Cide, Mr Sche, puis A Tribe Called Quest, Poncho Sanchez, Chic, Ronnie Laws, Bobbi Humphrey, puis T-Rex, Guns’ N ‘ Roses et les Simpletones…