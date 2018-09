Le Journal Du Hard | Riding Their Black Oceans

Référence au second album du groupe (mexicain, pas le turc) CENOTAPH, une des légendes du death metal mexicain justement, album intitulé ” Riding Our Black Oceans” sorti en 1994. Un album plus “expérimental” je dirais, en tout cas qui louche plutôt vers Paradise Lost que vers le brutal death metal ou le death plus viscéral à la Incantation…

Vous avez droit à une belle brochette de compadres/companeros comme Shub Niggurath, Argentum, Deadly Dark, Toxodeth, et aussi les péruviens Mortem, et les brésiliens Mystifier et Headhunter DC. A la base on voulait vous parler du tournage d’un remake mais des italiens nous ont doublés, je parle bien sûr de la maison de production Chaudasses & Porcs…en effet quelqu’un aurait adapté “la Clinique de l’Amour” (le fameux manga et animé “Dr Ogenki’s Clinic”, du cinéma d’art et essai bien sûr) à notre grande surprise…