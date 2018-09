On n’est pas sérieux | Rentrée et Romans

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans effectue sa rentrée! Pour la première édition de la saison, point d’invité mais une émission d’ouverture avec propos préliminaires. Nicolas le libraire à quant à lui commencé son périple préliminaire au Chili avec l’auteur Luis Sepúlveda et son fameux roman “Le vieux qui lisait des romans d’amour”.