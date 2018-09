Maggot Brain | Taken By Force

Émission du 31 août 2018

C’est un morceau emblématique du groupe de Cleveland ( non, pas Bone Thugs & Harmony, ni Dead Boys) Black Death, dont certaines démos, et le seul et unique album, ont été réédités…en effet “Black Death” de Black Death a été réédité au final par Hells Headbangers records ( vinyle, cassette, cd). Bref, au programme de cet épisode maggotique, outre un double hommage, à Mark Shelton et DJ Ready Red, nous plongeons dans le cuir et les clous yankees, avec Cirith Ungol, Savage Grace, Malice, Manilla Road, Exciter, Cauchemar, Black Death, Znöwhite, Stone Vengeance…