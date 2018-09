LJDH | Peruvian Dark Kingdom

Émission du 18 juin 2018 Référence au morceau “The Dark Kingdom” des Brésiliens de MYSTIFIER (sur l’album “Wicca”) et au fait qu’on diffuse un des groupes majeurs de la scène death metal péruvienne, HADEZ. Par une intéressante coïncidence, il se trouve que le Pérou, la Colombie, le Mexique, l’Argentine figurent à l’édition 2018 de la coupe du monde footballistique, avec des fortunes diverses, on va dire, n’est-ce pas (ce bouffon de) Neymar? Bref, avec grandiloquence et effets pompeux (et roulements de tambour), on vous présente 2 groupes plutôt inconnus, ou moins connus, que Hadez, Mystifier ou Atomic Agressor…les “petites jeunes” APOFENIA ( San Luis, Argentine, death metal) et les plus âgées HARLEQUIN ( thrash death, Los Angeles). Ensuite les habitués, les “vétérans”, Matriarch, Atomic Aggressor, Lucifera, Sarcofago, Shub Niggurath, Dark Half…Précisons qu’Apofenia n’a sorti que 2 démos, “Peste” en 2016 et “Pestilence” en 2017, Harlequin un EP éponyme en 2011 et un album “Masochistic Salvation” en 2016, voilà, vous savez tout en principe…