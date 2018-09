LJDH | Keine Traüme

Émission du 02 juillet 2018



Référence au morceau de MOLOTOW SODA diffusé dans cet épisode ljdhien en grande partie consacré, néanmoins, non pas au punk germanique ( parfois dénommé “Deutschpunk”) mais au mini festival “Le Bal Des Vauriens” du 26 mai dernier, organisé par le Bastille Skinhead Crew (BSC). Vous aurez donc droit à des extraits des concerts de SQUELETTE ( plutôt court, l’escouade ljdhienne est arrivée à la fin du concert), TEMPLARS (en forme, les gars de NY/ Long Island), SURVET SKINS ( qui ont repris Eskorbuto, sinon inconnus de nos services hormis le fait qu’ils figurent sur une compilation Euthanasie, en fait non, Euthanasie records a sorti un album d’eux, le seul d’ailleurs, et une partie des musiciens joue dans 8°6 Crew) . Et à part ça? Crash Box, Warrior Kids, Komintern Sect, Naked Agression, Instigators, Alerta Roja…