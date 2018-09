Radio Rabaterie – Episode de septembre 2018

Radio Rabaterie vous propose des émissions préparées et animées par des habitantes et habitants, des acteurs locaux qui vivent, agissent et s’engagent dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps. Créée à l’initiative du Conseil Citoyen pour informer et valoriser les actions menées dans le quartier, vous pouvez écouter l’émission deux fois par trimestre sur notre antenne !

Au sommaire de ce numéro de septembre :

– Initiatives pour la journée internationale des droits des femmes en 2019

– Nécessité d’une loi pour combattre les rodéos motorisés

– Engagement d’Abdallah en faveur de la Palestine et son action à BDS

– Echanges sur les rénovations urbaines dans le quartier

– Actions du SPF en direction des enfants et des familles

