Maggot Brain | Nati Per Niente

Émission du 30 juillet 2018

Référence à un morceau des illustres NABAT ( un des fers de lance de la Oi italienne des années 80, avec Dioxina, Rough, Basta, F.U.N….certains rajouteront Hope & Glory, moi pas vraiment…) datant de 1985, et figurant (entre autres) sur la compilation de Marco “Klasse Kriminalle” intitulée “Oi Siamo Ancora Qui”, en compagnie de groupes comme Ghetto 84, The Stab, Asociale…compilation sortie 10 ans plus tard sinon plus loin dans le temps… pour cet épisode ljdhien, Julius Channel et Emmanuel Morgane vous ont concocté une première mi-temps toute en retenue, punk et hardcore avec Eskorbuto, GBH, Bad Brains, Cro Mags, Slime, avant de basculer lentement mais sûrement dans la Oi, avec No Man’s Land, Nabat, Asociale, Angelic Upstarts, Warrior Kids, Garotos Podres. Vous reprendrez bien un peu de “chien enragé?