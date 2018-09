Qu’est-ce que l‘IMT ? C’est l’Institut des Métiers et des Technologies des industries Pharmaceutiques et Cosmétiques. Un lieu d’enseignement qui se trouve à Tours, et qui n’aura plus de secrets pour vous grâce à notre invité Hervé Galtaud, directeur de l’IMT.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre