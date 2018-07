Reggae Stories | EARLY REGGAE – SWEAT VOICE AND RAGGA

Reggae Stories Émission du jeudi 19 juillet 2018 https://www.radiocampustours.com/media/podcast/reggaestories/reggaestories190718.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre EARLY REGGAE – SWEAT VOICE AND RAGGA 01/ WAILING SOULS – BACK OUT

02/ ********************* – THINGS & TIMES

03/ ********************* – RUN MY PEOPLE

04/ ********************* – FIRE COAL MAN

05/ PRINCE JAZZBO – FIRE COAL VERSION

06/ THE PIONEERS – SHAKE IT UP

07/ ******************* – NO DOPE ME PONY

08/ ******************* – WHIP DEM

09/ ******************* – SAMFIE MAN

10/ ******************* – BOSS FESTIVAL

11/ THE MELODIANS – SWEET SENSATION

12/ ********************* – IT’S MY DELIGHT

13/ ********************* – A DAY SEEMS SO LONG

14/ TOOTS & THE MAYTALS – GIVE PEACE A CHANCE

15/ ****************************** – REVIVAL REGGAE

16/ ****************************** – MONKEY MAN

17/ ****************************** – PRESSURE DROP

18/ WINSTON GROOVY – SO EASY

19/ *********************** – PLEASE DON’T MAKE ME CRY

20/ BERES HAMMOND – STEP ASIDE

21/ FREDDIE MCGREGOR – SOUL & INSPIRATION

22/ GLEN WASHINGTON – CALL ME BABY

23/ ************************** – STILL GOING STRONG

24/ ************************** – KINDNESS FOR WEAKNESS

25/ ************************** – UNTIL WE MEAT GAN

26/ SANCHEZ – FRENZY

27/ TAURRUS RILEY – SHE’S ROYAL

28/ ******************** – LIFE PRECIOUS GIFT

29/ ANTHONY B – GOOD COP

30/ *************** & THE MIGHTY DIAMONDS – ÄSS THE KUTCHIE

31/ *************** – SMOKE FREE…