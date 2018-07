Crossover : C’est les soldes à la Compagnie Trans Atlantique

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Crossover Emission du 1er juillet 2017 – C’est les soldes à la Compagnie Trans Atlantique

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour une irrévocable attirance vers les musiques exogènes. Introduction avec la dernière création des antiques Orchestra Baobab, puis un retour vers – ici aussi – une sortie récente, le fantastique Order Of Nothingness de Jimi Tenor; l’ambiance de la diaspora haïtienne new yorkaise grâce à la compilation Tanbou Toujou Lou. Premier focus brésilien, ici sur le côté poussiéreux et aride de la région du Nordeste avec Marinês, Camarão et leur forro endiablé, interlude africain avec l’Orchestra Baobab et ses rythmes teintés de mélancolie latine, puis Tino Baroza et son soukouss actualisé. Deuxième focus brésilien plus electrisé cette fois ci avec João Donato et ses arrangements mi-psychédéliques mi-soporifique, puis le samba-rock de Marcos Valle. Avant de se dire au revoir, Gérard Nerplat nous rappelle qu’on a beau être second on n’en reste pas moins célèbre, suivi des cadences rythmiques Cap verdienne et le créole lusophone pour finir sur l’électro cumbia de Ghetto Kumble audible à Terre du Son cette année.

L’Orchestra Baobab – Woulilewa

Jimi Tenor – Quantum Connection

JimiTenor – Tropical Eel

Zotobré – Lagen

Rodrigue Milien & Son Groupe Combite Creole

Les Loups Noirs – Pele Rien

Marinês – Nordeste Valente

Marinês – Sou O Estopim

Camarão – Xaxando Com Garibaldi

Camarão – Retrato De Um Forro

Camarão – Di Serra Em Serra

Gal Costa – Relance

Orchestra Baobab – Sey

Tino Baroza – Kirendende

Tino Baroza – Ca Casse Ou Ca Passe

João Donato – The Frog

João Donato – Malandro

João Donato – Cala Boca Menino

Marcos Valle – Mentira

Emicida – Ainda Ontem

Zé Orlando – Nhu Djon

Fédia Laguerre – Divizion Atangana

Zé Orlando – Volta Pa Terra

Gérard Nerplat – Brillant Polydor

Gérard Nerplat – Courage

Ghetto Kumbe – Dagbani Dance

Ghetto Kumbe – Ware Warrior