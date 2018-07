Crossover Ã©mission du 24 juin 2018 – Haute tempÃ©rature dans de belles dictatures

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour l’acquisition d’une ligne de corps impeccable, d’une conscience politique minimale, d’une musculature harmonieuse et d’une VO2 max de bâtard.e. Aujourd’hui, c’est les vacances avec d’abord la pop gentillette du frenchy Louis Piscine, 2 extraits de la récente sortie de Jimi Tenor, un classique indémodable par Funkadelic, suivi par le disco puissant des carribéens Joe White et Duke. Mi temps à base de popopo avec le légendaire groupe carioca Planet Hemp et les non moins mythiques Jeru et Lords of The Rings qui te ramèneront aux bons souvenirs de ces tonnes d’heures passées à jouerà NBA 2k. Repli vers l’Angola et sa saudade tout en guitares aiguisés et polytrythmies hypnotisantes puis glissette vers l’Outre-mer le coquin Henri Debs, producteur, musicien, ingénieur, directeur commercial et artistique et surtout épandeur des musiques antillaises francophones. Douceurs brésiliennes en guise de conclusion de cette ballade parmi les plus opulentes dictatures.

Louis Piscine – Les Vacances

Jimi Tenor – Naomi Min Sumo Bo

Jimi Tenor – Chupa Chups

Funkadelic – One Nation Under A Groove

Joe White & Roots Trunks Branches – Rising

Joe White & Roots Trunks Branches – Power Disco POwer

Duke – Is It Groovy Now

Gabo Brown & Orchestre Poly Rhythmo – It’s A Vanity

Planet Hemp – Nega do Cabelo Duro

Planet Hemp – O Bicho Tà Pegando

Planet Hemp – Rappers Reais

Jeru The Damaja – Come Clean

Lords Of The Underground – Chief Rocka

Quinteto Angolano – Kupassiala Kua

Os Kiezos – Rumba 70

Os Kiezos – Milhorno

Paulinho Pinheiro – Merengue Rebita

Les Maxel’s – Le Retour de Toto

Guy Conquette – Assez Fait Cancan

Henri Debs – Gader Jan Yo Yé

Henri Debs – Oui Moin Caler

Di Melo – A E I O U

Cidinho – Sararà Sem Bandeira

Wilson Simonal – Obrigado, Pelé