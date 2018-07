Maggot Brain | Sorry Not To Bother You

Sorry Not To Bother You

Référence au film de Boots Riley, et à l’album éponyme de The Coup. On a définitivement tourné le dos au thrash féroce de Slayer (en tout cas jusqu’à 1990) comme vous le voyez, ou plutôt l’entendez dans ces épisodes…du funk, du rap (de préférence West) du reggae, du black metal (non, je plaisante…), quelques surprises plus ou moins radiophoniques, mais vous en avez l’habitude… au programme pour les plus curieux, Digital Underground, Above The Law, Parliament, The Coup, Baloji, 5th Dimension, George Duke, Farid El Atrache, Jackie Mittoo, Marcia Griffiths, Dennis Brown, et Delinquent Habits…On a réussi à éviter de parler foot, pourvu que ça dure comme dirait Jules Edouard Moustik!