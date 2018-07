Maggot Brain | Sir Nose stories

Oui, car on était supposé/censé diffuser le titre “Sir Nose D’Voidoffunk” extrait de l’album “Funkentelechy versus The Placebo Syndrome” de 1977 (avec les tubes “Flashlight” et “Bop Gun”), mais nous n’en avons pas eu le temps. Cela dit, “pour que ça sonne funk” comme dirait le Suprême NTM 93, on a convié des hôtes de (premier) choix comme Roy Ayers, Yuko Asano, Jackie Robinson (aka Gitta McKay), les Blackbyrds, Black Bells Group (extrait de la compilation “French Disco Boogie sounds vol 2”), Digital Underground, Compton Most Wanted, Eazy E, NWA, G Wax, Southland, Menajahtwa, Jack Metzrine et Tiz On records…