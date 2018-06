On n’est pas sÃ©rieux quand on a 17 ans

Pour l’édition du mercredi 6 juin 2018, “On n’est pas sérieux quand on a 17 ans”, l’émission dédiée à la création, a donné le micro au Charivari Théâtre, une troupe théâtrale amateure représentée par Sébastien Bazaud, Marie France Conin et Laure Mandraud. Nicolas le libraire a présenté deux ouvrages : “Le héros aux milles et un visages” de Joseph Campbell et “Le côté obscur de l’Amérique” de Thomas Snégaroff.