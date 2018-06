Une émission pour les 16-98 ans !

Aurélie Brunet nous présente les Brigades Numériques, un dispositif destiné aux 16-25 ans pour dompter les outils numériques et s’engager dans une aventure collective et citoyenne. Rendez-vous ensuite quartier Velpeau, devant la résidence pour personnes âgées Le Bocage, où résidents et familles manifestaient devant l’établissement pour le maintien des services. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/sortez1906bm_bocageparc.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre