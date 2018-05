On n’est pas sÃ©rieux quand on a 17 ans

Pour l’Ă©dition du 18 Avril 2018, On n’est pas sĂ©rieux quand on a 17 ans, l’Ă©mission dĂ©diĂ©e Ă la crĂ©ation culturelle Tourangelle a donnĂ© le micro Ă Mallorinn, auteur, compositeur et interprĂšte de chanson Française. Cette derniĂšre nous a prĂ©sentĂ© son travail par le biais d’une interview et d’un mini rĂ©cital Ă l’antenne.

Nicolas le libraire nous Ă quand Ă lui prĂ©sentĂ© le Thriller Red Sparrow de l’AmĂ©ricain Jason Matthews.”