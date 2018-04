CinĂ©ma Paradiso Épisode du 22 avril 2018 Dans ce numĂ©ro de CinĂ©ma Paradiso, partons Ă la rencontre de Michel Ciment, trĂšs grand critique de cinĂ©ma français, homme de radio, enseignant, ayant interviewer les plus grands. Venu Ă Tours dans le cadre de l’hommage Ă Micheangelo Antonioni organisĂ© par la cinĂ©mathĂšque que de Tours en partenariat avec les cinĂ©mas Studio, merci Ă Michel Ciment qui a bien voulu jouĂ© le jeu en rĂ©pondant Ă nos questions et Ă celle de Radio BĂ©ton. Merci Ă Thomas et Ă Arnaud avec qui j’ai rĂ©alisĂ© cet entretien et un grand merci Ă AgnĂšs et Ă Elsa pour avoir organisĂ© cet entretien. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/cinemaparadiso/cinemaparadiso220418.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre