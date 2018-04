Le Quota, c’est l’Ă©mission de Radio Campus Tours dĂ©diĂ©e aux musiques francophones du monde entier. Tous les lundis de 20h Ă 21h, Yann prĂ©sente une sĂ©lection de morceaux traitant le mĂȘme thĂšme mais sous des angles diffĂ©rents. Dans cette Ă©mission du 16 avril 2018, le groupe tourangeau de reprises Gainsbourg et caetera nous a proposĂ© sa sĂ©lection musicale autour du grand Serge et nous a interprĂ©tĂ© un morceau en direct. Les titres de la playlist : Serge Gainsbourg – 69 annĂ©e Ă©rotique

Alain Bashung – Volontaire

Babatunde Olatunji – Jin-Go-La-Ba (Jin-Go-Low-Bah)

Serge Gainsbourg – L’eau Ă la bouche

Serge Gainsbourg – Mon lĂ©gionnaire

Étienne Daho, Dani – Comme un boomerang

Gainsbourg et caetera – L’anamour

[En live] Gainsbourg et caetera – Les sucettes

Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg – Bonnie And Clyde