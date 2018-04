On Sport’e Bien Épisode du mardi 10 avril 2018 OSB a eu un programme chargĂ©, ce qui plaira Ă tous les passionnĂ©s de sport. Étienne a rĂ©alisĂ© une chronique sur Ole Einar Bjoerndalen (Norvège), le plus grand biathlète de l’histoire avec 13 mĂ©dailles Olympiques dont 8 en or (athlète le plus mĂ©daillĂ© de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver), 20 titres de champion du monde et 6 gros globes de cristal qui a pris rĂ©cemment sa retraite Ă l’âge… de 44 ans. Ensuite, OSB a dĂ©briefĂ© la victoire de Peter Sagan sur Paris-Roubaix et la qualification de la France en demi-finale de coupe Davis (avec un avis tranchĂ© d’Étienne sur cette compĂ©tition). Ce mĂŞme Étienne est revenu sur la deuxième victoire de Johan Zarco au grand prix d’Argentine Ă l’issue d’une course folle. Enfin, en brève, OSB a parlĂ© de la quatrième de Pierre Gasly en formule 1 au grand prix de BahreĂŻn, sur sa modeste Toro Rosso, l’Ă©vènement moto freestyle qui a eu lieu Ă Tours avec la victoire du français Tom Pagès, du parcours en phase finale du TVB en ligue A, des Appaches en roller-hockey et l’arrĂŞt des prĂŞts dans le football ordonnĂ© par la FIFA. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/onsportebien/onsportbien100418.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂŞtre