Nous avons proposé un travail radiophonique autour de l’atelier d’écriture poétique de l’auteur Jean-Luc Raharimanana. Les stagiaires de l’E2C ont des cours d’écriture, pour apprendre à jouer avec les mots, et se dire, et se transformer par le langage, être libre… Nous avons emmené le studio mobile à l’E2C, pour capter les voix des jeunes gens et de l’auteur, leurs mots, leur rapport à l’écrit. En filigrane un portrait de l’E2C… Cette émission a été diffusée dans le cadre d’UNIVOX, programme commun aux 29 radios du réseau Campus France. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/emission_spe/tours_univox_campustours_e2c.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Pour plus d’informations rendez-vous sur :

http://www.e2c-tours.org/