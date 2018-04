Le Quota, c’est l’Ă©mission de Radio Campus Tours dĂ©diĂ©e aux musiques francophones du monde entier. Tous les lundis de 20h Ă 21h, Yann prĂ©sente une sĂ©lection de morceaux traitant le mĂȘme thĂšme mais sous des angles diffĂ©rents. Tout excĂšs est un dĂ©faut. Et on a pu le constater dans cette Ă©mission du 2 avril 2018 oĂč chaque morceau faisait rĂ©fĂ©rence aux breuvages avec quelques degrĂ©s. On rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santĂ©, mais pas cette Ă©mission. Les titres de la playlist : La sortie : Moussa – Cabrioli (FR)



Le Ry-Co Jazz – Tu bois beaucoup (Congo)



SĂ©verin (avec ClĂ©a Vincent) – Margarita (FR)



Charlotte Marin – Boire ou bien se conduire (FR)



Poom – De la vitesse Ă l’ivresse (FR)



Les Fils du Calvaire – Gin Fizz (FR)



Hollydays – Je bois (FR)



Miossec – Les BiĂšres Aujourd’hui S’ouvrent Manuellement (FR)



Feu! Chatterton – L’ivresse (FR)



Rock et Belles Oreilles – ArrĂȘte de boire ! (QC)



Mononc’ Serge – L’Ăąge de biĂšre (QC)



Annie Cordy – Six Roses (BE)