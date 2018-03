On Sport’e Bien Épisode du mardi 27 mars 2018 Etienne et Paulin ont reçu Olivier Sakouvogui, coach de toutes les sections, et Guillaume Goubard, responsable communication et joueur des Pionniers de Touraine. Ces deux derniers nous ont expliquĂ©, avec clairvoyance et prĂ©cision, les rĂšgles, pour le moins assez complexes, du football amĂ©ricain, son univers assez confidentiel en France et en Touraine, ainsi que l’historique du club et ses ambitions cette saison. ”

