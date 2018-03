Le Quota, c’est l’Ă©mission de Radio Campus Tours dĂ©diĂ©e aux musiques francophones. Tous les lundis de 20h Ă 21h, Yann prĂ©sente une sĂ©lection de morceaux traitant le mĂȘme thĂšme mais sous des angles diffĂ©rents. Pour ce grand retour du blindtest 100% francophone, les Cariocas (Julie et Anthony) ont affrontĂ© les Campusiennes (Solenne et Sonia). À l’issue de chacune des deux manches, chaque Ă©quipe gagnante pouvait diffuser le morceau qu’elle voulait. Et pour pimenter le tout, un joker (schizophrĂšne) Ă©tait Ă la disposition de chaque Ă©quipe. Ouverture : Le Roi Angus – FatiguĂ© Revoir le live vidĂ©o sur Facebook