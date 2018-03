Morceau des Irlandais The Outcasts (Ă ne pas confondre avec les rappers d’Atlanta, avec un “k” et pas de “s”, eux), voilĂ pour la rĂ©fĂ©rence… Comme le label Cherry Red records continue ses rĂ©Ă©ditions et compilations avec notamment un petit coffret sur la seconde vague punk intitulĂ© “Burning Britain: A Story Of Independent UK Punk 1980-1983”, Julius Channel et Emmanuel Morgane ont dĂ©cidĂ© de ressortir quelques disques adĂ©quats, retour aux “fondamentaux”, quoi, la scĂšne anglaise des GBH, Varukers, Discharge, Chaos UK, Chron Gen, Exploited, 4 Skins, Angelic Upstarts, Vice Squad, Violators, Blitz etc…crĂȘtes, iroquois, blousons cloutĂ©s et logos peinturlurĂ©s, “punk and disorderly”, tu vois le tableau? Thatcher au pouvoir, la guerre des malouines, la crise Ă©conomique, le chĂŽmage, no future for UK. Les clans commencent Ă se former, anarchopunks, skinheads, punks hardcore, “punk 77” revival, et en parallĂšle le psychobilly, le ska 2 Tone, les mods aussi ( The Jam et leurs hĂ©ritiers). Demande Ă Cleo Rocos et Beki Bondage! J’oublie The Partisans aussi dans la liste, mais il y en a tant d’autres…Au sommaire de cet Ă©pisode LJDHien, GBH, Vice Squad, Partisans, Discharge, Violators, Outcasts, Chron Gen, Combat 84, The Oppressed, Conflict, Poison Girls, Angelic Upstarts, Doom, Antisocial, Special Duties, Slaughter Of The Innocent…