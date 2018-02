Le Quota, c’est l’Ă©mission de Radio Campus Tours dĂ©diĂ©e aux musiques francophones. Tous les lundis de 20h Ă 21h, Yann prĂ©sente une sĂ©lection de morceaux traitant le mĂȘme thĂšme mais sous des angles diffĂ©rents. “L’enfer, c’est les autres” disait Jean-Paul Sartre. Dans cette Ă©mission du 26 fĂ©vrier, on a parlĂ© des autres et d’autrui. Et apparemment en musique, les Ă©loges sont peu nombreuses Ă ce sujet…