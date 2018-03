Bas Nylon c’est l’Ă©mission en quinzaine du mercredi des artistes fĂ©minines.

Une playlist entiĂšrement fĂ©ministe ou presque ! Des covers, de la soul, de l’électro, des voix ! 01 – Boomkat – Wainsting my times 01 – The buggles – Video Killed the Radio Star 02 – M , Toumani & Sidiki diabatĂ©, Fatoumata Diawara – SolidaritĂ©

03 – M , Toumani & Sidiki DiabatĂ© , Fatoumata diawara & oxmo Puccino – Bal de Bamako

04 – Sylvan Esso – Uncatena

05 – Filous feat LissA – Feel Good Inc ( Cover )

06 – Her – Five Minutes

07 – Her feat ZĂ©fire – Queen

08 – Her – Quite Like

09 – Fiona Walden – Cold Heart

10 – Alela Diane – Ether & Wood

11 – Regina Spektor – Samson

12 – Nneka – Heartbeat

13 – Kendrick Lamar feat SZA – All the stars

14 – Gifted Gab – Lady Of Leisure

15 – Gifted Gab feat Blimes Brixton – Come Correct

16 – Blimes Brixton feat Illmac & Bobby Bucher – Tollbooth

17 – Natalie Prass – Plunder