Crossover = 666% des besoins en apport hebdomadaire d’intertropicalisme Voyage dans le temps et l’espace mondial pour un accompagnement de fin de fin de semaine Ă base de diverses torriditĂ©s. On commence par un aller simple vers les Antilles pour du cadence, du gwo ka, du proto zouk digital; une ballade Ă Istanbul avec le tapis Altin GĂŒn; le disco tonique de SHAKE, la densitĂ© de Sao Paulo; l’international Sam Mangwana; l’Ăźle Bourbon et son sĂ©ga; du reggae roots massif… Les Aiglons – Roberto

EugĂšne Mona – Ti Milo

O.R.E.A. – Biguine Inferno

Edmony Krater – Chimin Spirit

Altin GĂŒn – Live au Wildeburg Festival 2017

Altin GĂŒn – Goca DĂŒnya

SHAKE – Music Is The Only Way We Can Communicate

SHAKE – Shake

SHAKE – Lost In Space

Sabotage – Cocaina

Sabotage – Mun-RĂ

Sam Mangwana – Est Que Ca Tourne ?

Luc Donat – Sega Jacquot

Melanz Nation – Melanz nation

Les Pythons De La Fournaise – Maloya Ton Tisane

Capleton – Jah Jah City

Cocoa Tea – Young Lover Dubplate

Alton Ellis Ft Biga Ranx & Green Cross – It’s A Shame

Majid Bekkas – Soudani Manyou Edit DJ Cervo

Sam Mangwana – Est Ce Que Tu Moyens ?