Le Quota, c’est l’Ă©mission de Radio Campus Tours dĂ©diĂ©e aux musiques francophones. Tous les lundis de 20h Ă 21h, Yann prĂ©sente une sĂ©lection de morceaux traitant le mĂȘme thĂšme mais sous des angles diffĂ©rents. Cette Ă©mission spĂ©ciale Ă©tait sous forme de blindtest avec bien entendu des morceaux uniquement chantĂ©s en français. Le but : trouver le nom de l’artiste et du morceau que l’on entend. Deux Ă©quipes se sont affrontĂ©es : celle de Mathilde et Bastian contre celle de Gauthier et ChloĂ©.