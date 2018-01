On Sport’e Bien Épisode du mardi 19 dĂ©cembre 2017 Fin d’annĂ©e Ă©mailler par l’affaire de dopage de Christopher Froome. Une occasion de parler de ce flĂ©au qu’est le dopage, existant depuis des gĂ©nĂ©rations. Qu’est ce que le dopage ? Quels sont ses limites ? Le tout vous est expliquĂ© au travers de chroniques et dĂ©bats, en passant par les cas les plus connus des sportifs ayant consommĂ© des produits formant des “surhommes”. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/onsportebien/onsportebien191217.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre