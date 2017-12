A l’occasion des 50 ans du Centre Culturel Communal de Saint-Pierre-des-Corps, un cycle de confĂ©rences invitait Ă rĂ©flĂ©chir sur le rapport entre le public, le politique et l’artiste, sur la dĂ©finition des droits culturels et de l’Ă©ducation populaire. Lors de ces Ă©vĂ©nements, le Dahu rencontre des professionnels de la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire. C’est l’occasion de dĂ©couvrir cette association, et son approche de l’Ă©ducation populaire. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/ledahu/ledahuliguedelenseignement37_171217.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre