On Sport’e Bien Épisode du mardi 5 dĂ©cembre 2017 Le cambouis et le joint de culasse n’ont pas de secret pour vous ? Et qu’en est il des courses automobiles cĂ©lĂšbres du monde ? Voici une Ă©mission qui va vous permettre de de vous tester dessus en passant par le Rallye Monte-Carlo au Pikes Peak ! Un Quizz finira l’Ă©mission oĂč Etienne Ă©tait absolument imbattable. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/onsportebien/onsportebien051217.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre