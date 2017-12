Plan SĂ©quence Émission du jeudi 7 dĂ©cembre https://www.radiocampustours.com/media/podcast/plansequence/plansequence071217.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre Plan SĂ©quence prend Ă nouveau les rennes comme chaque jeudi pour vous compter la merveilleuse histoire du 7Ăšme art. Au sommaire, de ce numĂ©ro: Santa & Cie & les comĂ©dies françaises (Raphael, Solenne, Vincent)

Bienvenue Ă Suburbicon (Amandine)

Le voyeur (Axel)

Les gardiennes (Solenne) Musiques: Â Quelque choses de Tennessee – Johnny Hallyday

Santa’s coming for us – Sia

Every breath you take – The Police