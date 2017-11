Reportage – Youtubeurs en politique Prim de l’universitĂ© de Tours. Les 9 et 10 novembre s’est tenu le colloque « Youtubeurs, Youtubeuses. Figures – formats – savoirs – pouvoirs » organisĂ© par l’équipe Sur ces deux journĂ©es, 25 universitaires francophones explorent les multiples facettes de ce nouveau mĂ©dia ainsi que ses acteurs et leurs vidĂ©os. Focus sur la confĂ©rence “Youtubeurs en politique” Je me suis rendue Ă cette confĂ©rence afin de comprendre quel est le rĂŽle de ce nouveau mĂ©dia, qui sont ces youtubeurs en politique et comment se sont-ils appropriĂ© cette plateforme ? J’y ai interrogĂ© Thierry Devars (Celsa, UniversitĂ© Paris-Sorbonne, Gripic), Christine Chevret-Castellani (UniversitĂ© Paris 13, Labsic) et AnaĂŻs ThĂ©viot (UniversitĂ© catholique de l’Ouest Angers, ArĂšnes) qui ont analysĂ© les chaĂźnes de diffĂ©rents youtubeurs aux parcours et horizons diffĂ©rentes: Osons Causer, Usule, Jean-Luc MĂ©lenchon ou encore le Parti Pirate Français. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/WEB/ReportageColloqueYtbe.mp3 TĂ©lĂ©charger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenĂȘtre Consulter l’intĂ©gralitĂ© du colloque via les replay du YouTube Live.