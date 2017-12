On Sport’e Bien Épisode du mardi 21 novembre 2017 Le Hockey peut se pratiquer sur glace, sur gazon ou en roller ! Nous avons reçu 3 membres des Apaches de Tours, Yves, SĂ©bastien et Boukari pour dĂ©crypter les rĂšgles de ce sport, les diffĂ©rences avec le hockey sur glace, et la place de ce sport aux niveaux nationaux et internationaux ! Au passage l’Ă©quipe de N1 joue ce samedi a 20h au gymnase de la Rotonde et dĂ©s 18h pour la N3.

