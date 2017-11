Dans ce nouvel épisode de Cinéma Paradiso, vous pourrez entendre un entretien avec Céline Illig, directrice du centre culturel de Saint Pierre des Corps, à l’occasion des 50 ans du centre culturel de Saint Pierre des Corps.

Avant d’aller à sa rencontre pour parler du Jour/nuit du cinéma , événement qui aura lieu le 18 novembre prochain de 14h à 3h au centre culturel de Saint-Pierre des Corps, on reviendra sur 2 films sortis en 1967 : Blow Up de Michelangelo Antonioni et Le Lauréat de Mike Nichols.