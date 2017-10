Ce soir dans Sortez! nous parlons des Riot Grrrls avec Manon Labry, auteur du livre Riot Grrrls – chronique d’une révolution punk féministe, paru en 2016 aux éditions La Découverte.

Cela fait un an que nous tentions de parler de ce livre, alors, on savoure! Grrrls to the front!

D’autres méfaits de Manon Labry :

Pussy Riot Grrrls – éditions Ixe – coll. Racine de Ixe

CAIRN – Riot Grrrls américaines et réseaux féministes “underground” français.

Playlist : Bikini Kill – L7 – Anne Horel